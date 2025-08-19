警視庁本部で開かれた警備会議で訓示する迫田裕治警視総監＝19日午後韓国の李在明大統領が23、24日の日程で来日するのを前に、警視庁は19日、幹部ら約180人を東京都千代田区の本部庁舎に集め、警備会議を開いた。迫田裕治警視総監は「組織一丸となって『警備完遂』という警視庁に課せられた責務を果たさなければならない」と訓示した。迫田総監は「来日の機会を捉え、不法行為に及んだり、何らかの妨害行為を企図したりする者