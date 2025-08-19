お披露目されたプラスチック製パイプオルガンを演奏するオルガニストの住山玖爾子さん＝19日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで19日、植物由来の素材も含むプラスチック製のパイプオルガンがお披露目された。地球温暖化や海洋プラスチック汚染の問題が深刻化する中、環境配慮素材の活用の可能性を伝えようと大阪のプラスチック成形企業8社が協力し3年間かけて製作した。展示終了の25日までプロ