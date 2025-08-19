「日本ハム−オリックス」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムのドラフト１位・柴田獅子投手が１軍に合流した。２３日のソフトバンク戦（エスコン）で先発することが有力視される。球宴明け初戦の７月２６日のロッテ戦でプロ初登板初先発し、３回完全投球のデビュー。以降はファームで２試合に先発して計４回を無失点と好投し、１６日のロッテ戦では投打二刀流で出場していた。約３週間ぶりの１軍に「もう頑張るという