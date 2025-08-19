千葉県市原市は１８日、市保健福祉部生活福祉第２課の男（２１）を懲戒免職処分としたと発表した。発表によると、男は７月、ＪＲ誉田駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影未遂）の疑いで逮捕された。２日には、市役所の女子トイレに侵入し、個室にいた女性を盗撮しようとしたとして、同容疑で再び逮捕されていた。