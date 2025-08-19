改正道交法が施行されてから北海道内で初めての逮捕です。酒気を帯びた状態で自転車を運転したとして、５８歳の男が逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、苫小牧市の５８歳の男です。男は８月１８日午後４時半ごろ、苫小牧市内で酒気を帯びた状態で自転車を運転した疑いです。交番から電話で「飲酒をして自転車を運転した」と警察署に申告があり、駆け付けた警察官が交番付近で男を見つけたということです。男の呼