「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）センバツ王者の横浜が大激闘の末、十一回にサヨナラ負けを喫し、春夏連覇の夢が絶たれた。エース番号の「１」を背負った奥村頼が、十一回に力尽きた。今大会は織田に先発を託してきたが、その織田が崩れ、２番手・山脇を挟んで五回途中からマウンドへ。相手の勢いを止め、タイブレークに持ち込んだ。だが、３点リードの十回は小鎗に痛恨の３点