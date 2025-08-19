８月１９日・バイクの日に、ライダーが集まる北海道石狩市の道の駅で、警察などが安全運転を呼びかけました。（呼びかけ）「注意してね、安全運転お願いします」バイクのライダーへの交通安全啓発が行われたのは、石狩市の道の駅・あいろーど厚田です。警察官など２２人が集まり、行楽シーズンの交通事故防止を呼びかけました。（札幌方面北警察署遠藤辰哉交通第一課長）「カーブをきちんと曲がる