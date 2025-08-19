松田元太（Travis Japan）が8月18日の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で披露した“美文字”が話題を呼んでいる。 【画像】松田元太の“美文字”／松田元太＆書道家・武田双雲の2ショット 他 番組では「松田元太の嘘を見破れ！マツダウト！」を放送。松田と書道家・武田双雲が「夏」という文字を書き、出演者は武田の書いた作品がどちらかを推測した。 ■『ぽかぽか』で“美文字”を披露した松田元太 放送終了後、武田は自身の公