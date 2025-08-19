東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」で提供される「ミッキーワッフル、パンプキンホイップとメイプルソース」を紹介していきます。 東京ディズニー