北海道名寄市のスキージャンプ施設で８月１７日、ジャンプ台を横断するクマ１頭が目撃されました。当時、高校生がジャンプの練習中でしたが、避難して無事でした。名寄市ピヤシリシャンツェで撮影された映像です。１７日正午ごろ、ジャンプ台の着地地点付近にクマ１頭がいるのを管理人が目撃し、警察に通報しました。 警察よりますと、クマは体長およそ１．２メートルだということです。クマはジャンプ台を横切った