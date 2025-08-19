モデルの山田優（41歳）が、8月18日に放送された恋愛番組「今日、好きになりました。夏休み編2025」（ABEMA）に出演。「どこの角度もかわいい」と夫・小栗旬（42歳）に言われたらどうする？ との質問に答えた。「今日、好きになりました。」シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに、現役高校生たちを追った恋愛番組。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いか