テノール歌手秋川雅史（57）が19日、都内で、初書籍「子育てこそ最高の生きがい私の考える教育」（中村堂）出版記念イベントに出席した。「子育ての本を出して、子育ての楽しみ、喜びを伝えたかった」と胸を張った。だが同作では「伝えたいことの3割程度しか書けていない」とし、「2作目、3作目を出せるように書きためている」と前向きだ。そもそも、なぜ“子育て”をテーマとしたのか。「両親がすごく愛情をもって育ててくれた