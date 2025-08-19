お笑いタレント三又又三（58）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。不動産会社で働きながら、漫才協会の出番もこなす近況を語った。三又は漫才協会入りしたことを明かし、「ちょうど出番表が来たんですけど、めちゃくちゃ入ってた。舞台。8月は不動産VSお笑いが結構五分五分になってきたよ」と語った。水道橋博士は「不動産屋さんは何が素晴らしいって、三又さんは芸人だから、芸人の仕事があ