「のむみかん氷」のイメージ（球団提供）冷たい飲み物で暑さ対策をしてもらおうと、横浜ＤｅＮＡは１９〜２１日の広島戦（横浜）で、横浜スタジアム名物の「みかん氷」をドリンクにアレンジした「のむみかん氷」や、定番の炭酸飲料などのソフトドリンクを、１５００円（税込み）で楽しめる飲み放題企画を実施する。横浜のブランド梨を使った「浜なしソーダ」も期間限定で販売する。専用のリストバンドを購入し、カップ交換制で