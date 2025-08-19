フリーアナウンサー中村仁美（46）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。タレント藤本美貴（40）のママ友として登場し、夫のさまぁ〜ず大竹一樹（57）への愚痴を明かした。MCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）から「旦那さんの悪口を言う、でおなじみの」と紹介され、中村は「ダメ夫の専門家です」と笑いを交え答えた。子どもが「ミキティ家と全員一緒」の「中2、小4、年長」だと明かした。しかし、藤