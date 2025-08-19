テノール歌手秋川雅史（57）が19日、都内で、初書籍「子育てこそ最高の生きがい私の考える教育」（中村堂）出版記念イベントに出席した。「結婚前の20代の頃から、将来結婚したらこういう家庭を作って、子こどもは2人欲しかった」という秋川。息子はピアニストを目指しているが、「うちの中でオペラ歌手は全くなかった」。その理由は「楽器と違って、生まれ持った喉、声で8割が決まる」とし、「持っていなかったら、どんなに教育