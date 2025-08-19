19日昼前、JR鹿児島線で線路の盛り土の崩壊が見つかりました。このため、荒尾から植木の区間で20日まで運転見合わせとなりました。 幅約30メートル、高さ10メートルほどにわたる盛り土の崩壊が見つかったのは、玉名市のJR鹿児島線・肥後伊倉～木葉の間の線路です。JR九州によりますと、19日午前10時半過ぎ、線路を点検していた作業員が盛り土が崩れているのを見つけました。それまでの列車の走行に影響はなく