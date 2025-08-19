TPCマーケティングリサーチは、食品添加物について調査を実施、その結果を発表した。その結果、2024年の食品添加物市場は金額ベースで9722億円、数量ベースで271万6559トンとなった。2025年の食品添加物市場は、前年比1.1％減の9611億円となる見込みであることがわかった。2024年の食品添加物市場は金額ベースで9722億円、数量ベースで271万6559トンとなった。金額ベースではほぼ前年並みの規模となった。これについては2022年から