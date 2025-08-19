本日(19日)、札幌管区気象台から最新の3か月予報が発表されました。向こう3か月の気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並みの見込みです。9月はまだ厳しい残暑となる日もありそうですが、10月から11月には少しずつ冬の気配を感じる日も多くなりそうです。気温の変動による体調管理には注意し、少し先のことではありますが、タイヤ交換や除雪グッズの準備などは計画的に行いましょう。9月気温差に注意油断せずに大雨の備えを8