石川と埼玉の自動車リサイクル企業がタッグを組みます。不用品の再利用を促進する事業を通して、地域の活性化に向けて動き出しました。使用済みの車を適切に処理し、循環型の社会を作り上げることが課題となっている自動車業界。そうした中、自動車のリサイクル事業を行う金沢市の会宝産業と、埼玉県に本社を置くタウが、本業の自動車に加え家庭で不要になったテレビや家具などの再利用を促進する事業に取り組むことを発表しました