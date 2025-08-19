夏休み中の小学生が伝統工芸に理解を深めました。金沢市の児童館で子どもたちが友禅流しを体験しました。金沢市馬替の扇台児童館では、地域の伝統文化に触れ、豊かな心を養ってもらおうと、加賀友禅の制作に取り組んでいます。19日、小学1年から6年までの児童16人が、近くを流れる高橋川で友禅の布を川で洗い流す友禅流しを体験し、最後の仕上げに取り掛かりました。19日の石川県内、熱中症アラートで厳しい残暑続く子供たちは布を