メ～テレ（名古屋テレビ） 救急車を出動させずホームレス男性が死亡した問題。土岐市の第三者委員会は「直ちに救急車を出動させるべきだった」と結論づけました。 報告書によりますと今年1月、市民からホームレス男性の異変を知らせる119番通報があったにもかかわらず土岐市北消防署が救急車の出動を見送り、男性は翌日死亡しているのが見つかりました。 第三者員会はこの問題について「直ちに出動させ