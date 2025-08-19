メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市東区の交差点付近で衝突事故のはずみでダンプカーが歩道に乗り上げました。 警察などによりますと午前11時ごろ、名古屋市東区の桜通と国道41号の交差点付近で、ダンプカーと乗用車、トラックの、合わせて3台が絡む事故がありはずみでダンプカーが、歩道に乗り上げました。 歩行者などにけが人はいませんでした。この事故でそれぞれを運転していた男性2人、女性1