メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の大村知事は赤沢経済再生担当大臣に、トランプ政権の関税措置について、引き続き粘り強く見直しを求めるよう要請しました。 大村知事は19日、別の公務のため愛知県を訪れている赤沢大臣に要請書を手渡しました。 要請書ではトランプ政権の関税措置について、今後も機会を捉えて粘り強く見直しを求めることや、関税の影響を受ける事業者への支援などを求めています。 また、大村知