「カップヌードル 魚豚 （ぎょとん）」日清食品は、「カップヌードル 魚豚」を8月25日から発売する。「カップヌードル」の“クセ旨”シリーズは、「特製チーズパウダー」でまろやかに仕上げる「欧風チーズカレー」や、“ザクザク”“ドロドロ”とした質感が楽しめる「辛麺」など、味わいや食感にひとクセある“旨さ”で人気を集めている。今回、“クセ旨”シリーズの新たなラインアップとして、“つけ麺”の王道フレーバーである“