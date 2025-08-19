メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の東海環状道で、今月30日に開通する区間が公開されました。 19日公開されたのは東海環状道の本巣インターから大野神戸インターを結ぶ6.8キロの区間です。 東海環状道は、東海3県を環状で結び全長約153キロをつなぐ計画です。今回の開通によって、134.6キロがつながり、岐阜市から名神高速を使って関西方面へ向かう場合がより便利になります。 新しくできる本巣パ}