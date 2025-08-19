矢野経済研究所は、国内の子ども関連ビジネス市場を調査し、子ども向け用品、子ども向けサービスの各分野別の市場動向、参入事業者の動向、将来展望を明らかにした。その結果、2024年度の子ども関連ビジネスの市場規模は前年度比2.2％増の10兆9059億円に達した。娯楽用品・レジャー分野と保育関連サービス分野の市場に牽引され、子ども関連ビジネス市場は拡大を維持するとみられる。2024年度の子ども関連ビジネス市場規模（6分野34