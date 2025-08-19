高松北警察署 8月19日午前11時30分ごろ、高松市庵治町の兜島の南東側の砂浜で、レジャー客が男性の遺体を発見し、118番通報しました。 海上保安部が警察に連絡し、警察官が現場で男性の遺体を確認しました。 警察によりますと、男性は年齢20～60歳くらい、身長約175cm、トランクスと靴下のみ着用していました。目立った外傷はないということです。 警察が事件や事故の可能性もあるとみて、遺体の身元や死