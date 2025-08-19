越宗孝昌さん 行政、社会、文化などの分野で地域社会の発展に貢献した人を顕彰する「岡山県三木記念賞」の2025年度の受賞者に、岡山県スポーツ協会会長の越宗孝昌さんが選ばれました。 越宗さんは2011年に岡山県体育協会（現：岡山県スポーツ協会）の副会長に就任。2013年に岡山陸上競技会会長、2014年には岡山県体育協会会長に就任し「おかやまマラソン」の開催にも尽力しました。 2020年には岡山文化芸術