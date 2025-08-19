検討委員会高松市防災合同庁舎 赤字運営を立て直すため、高松市が2026年6月に下水道の使用料を値上げする案を示しました。 高松市の下水道事業を検討する委員会で新しい料金案が示されました。 提示した使用料の単価は1立方メートル当たり185円です。これまでの143.5円と比べて3割増しです。一般的な単身世帯は2カ月で546円、3人から4人の世帯は2カ月で1472円の値上げになります。 高松市では新しい料金体