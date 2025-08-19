第一屋製パン（以下、第一パン）は、「思い出のあげぱん きなこ」を9月1日から発売する。同商品では、よりおいしくするための工夫として、中央にカットを入れて焼き上げたコッペパンを揚げている。そうすることで、普通に焼き上げたコッペパンに比べてしっかりと油が染み込み、じゅんわりとした食感に仕上がっている。きなこの香ばしさと素朴な甘さが広がる、昔懐かしい味わいのあげぱんとなっている。「思い出のあげぱん きなこ」