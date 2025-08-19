米NVIDIAは8月18日（現地時間）、ドイツで開催中のGamescomにあわせて、NVIDIA Appの機能強化について発表した。DLSS Override機能における設定のグローバル化に加えて、前世代の製品でも最新機能「NVIDIA Smooth Motion」を利用できるようになる。GeForce RTX 40でNVIDIA Smooth Motionに対応。非対応ゲームでフレーム補完を適用、NVIDIA Appの使い勝手も改善NVIDIA Smooth Motionは、フレーム生成をゲーム側ではなくドライバ側で