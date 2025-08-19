１９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比０．７４ポイント（０．０２％）安の３７２７．２９ポイントと３日ぶりに小反落した。中国の金利上昇が警戒される流れ。中国１０年国債利回りはこのところ上昇基調を強め、前日は４月２日以来の高水準に達した。１９日は中国人民銀行（中央銀行）が短期資金を大規模供給し、上昇は一服しているが、市場関係者によると資金調達コストは依然として高いままだ。売り