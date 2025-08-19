エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が10日までにX（旧ツイッター）を更新。「裸婦像」撤去の動きをめぐり、私見をつづった。フィフィは「公園や駅前、橋上にある裸婦像が、公共の場にふさわしくないとして、自治体が撤去する動きが相次いでいるそうです」と書き出した。そして「どうせ、声の大きなマイノリティーが騒いでいるんでしょう…芸術作品をイヤラシイ目で見ている方がどうかと思うよ」と述べた。公園などの裸婦像を