宝塚歌劇団雪組スター華世京（かせ・きょう）が19日、兵庫・宝塚バウホールで、初の主演公演「ステップ・バイ・ミー」の初日を迎えた。舞台は2000年代初めの米国ロサンゼルス。華世は主演映画の撮影を控える若手俳優ユージーンを演じた。撮影現場で10年前に他界した学生時代の恋人リリー（星沢ありさ）とうり二つの女子大生エイミー（星沢＝2役）に出会ったことで、リリーとの思い出と向きあい、真実を知り、そして、未来に向けて