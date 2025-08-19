第40回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会は19日、決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）が北海道内の各地で行われた。U-15（中学年代）のクラブチーム日本一を決める“クラ選”は、昨年の第39回大会からは札幌市、小樽市、夕張市、栗山町で開催されている。この日行われたラウンド32の結果は以下の通りとなった。第40回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会 ラウンド32フォーリクラッセ仙台(東北?) 3-1 名古屋グラ