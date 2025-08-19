アイベックスエアラインズは、名古屋/中部〜松山線の運航を10月26日から再開する。1日3往復を運航する。機材はCRJ700型機を使用する。全日本空輸（ANA）と共同運航（コードシェア）を実施し、ANAは同路線から撤退する。アイベックスエアラインズは同路線を、2018年3月25日に開設。その後、2023年3月25日をもって運休していた。