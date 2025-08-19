ソラシドエアは、公式オンラインショップ「SMILE Time ONLINE」を8月1日に「Solaseed MART（ソラシドマート）」へ改称した。記念企画として全4回のキャンペーンを8月1日から9月30日まで実施し、割引価格やプレゼント、会員限定販売などを行う。