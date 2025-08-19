お笑いコンビ「ペナルティ」のヒデ（54）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショット写真を披露した。ヒデは「久々のあさこと」と書き出し、グラスを掲げるお笑いタレント・いとうあさことの2ショット写真を公開。「昔から変わらない彼女が何故愛されているのか…改めて理解する楽しい会でした」と伝えた。そして「お互い面白い年齢になりましたが、無理が効かなくなって来たのでどうぞお身体ご自愛下