北海道の渡島・檜山地方には、低気圧や前線による活発な雨雲が流れ込み続けていて、記録的な大雨となっている所があります。あと3時間程度は大雨災害発生の危険度が高い状態が続くとみられ、土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。■渡島･檜山では断続的に激しい雷雨北海道の渡島・檜山地方では、低気圧や前線の影響で、19日未明から活発な雨雲が流れ込み続けています。局地的には、わずか半日程度で平年の