俳優の北川景子さんは8月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。Xの呼び方についてアイドルと共感し合う姿を見せました。【投稿】人気アイドルとの絡み「やっぱ、twitterだよね」Snow Manの佐久間大介さんが「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」とポストしたところ、北川さんはそれを「ここにもまだTwitterの人がいた！」と引用。佐久間さんは「景子さんwびっくりしましたw景子さんもTwitterの人ですか？」