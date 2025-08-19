◇MLB ロッキーズ4×-3ドジャース(日本時間19日、クアーズ・フィールド)ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手に対し、ロバーツ監督が苦言を呈しました。T・ヘルナンデス選手は9回の同点の場面で、エセキエル・トーバー選手のライトフライにグラブを伸ばしますがわずかに届かずサヨナラの走者を出します。そしてウォーミング・バーナベル選手のタイムリーを浴び、サヨナラ負けを喫しました。T・ヘルナンデス選手はこの場面を振