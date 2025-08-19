政府は、今月末までを販売期限としていた随意契約による備蓄米について、来月以降も販売を認める方向で最終調整していることがわかりました。小泉農水相がすすめている備蓄米の随意契約は、コメを扱う小売業者などが対象で、今月末までに売り切るよう求めていました。しかし、出庫作業などが追いつかず、備蓄米が届くのが遅れている小売業者なども出ていて、販売期限までに売り切れないと期限の延長を求める声もあがっていました。