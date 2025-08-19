沖縄尚学２―１東洋大姫路（準々決勝＝１９日）１９８２年以来の４強入りを目指す東洋大姫路は、阪下が今大会初先発。夏は初の準決勝進出を狙う沖縄尚学は新垣有が先発した。沖縄尚学は一回、得点圏に走者を進めたが後続を断たれ、東洋大姫路は併殺で好機を広げられず。二回、沖縄尚学が無死満塁とし、東洋大姫路はエースの木下に投手交代。沖縄尚学は伊波の右前打と新垣瑞の犠飛で２点を先取。東洋大姫路は三回、桑原の