きょうも日経平均株価は取引時間中の最高値を塗り替えました。この夏、高止まりしている株価。背景には「猛暑」による消費の下支えもあるようです。「早く秋になってほしい」きょうも“危険な暑さ”となった日本列島。山梨県では甲府市で37.9℃を超える猛烈な暑さに。この長引く猛暑が消費に影響を及ぼしています。夏物の在庫一掃セールを行っている家電量販店。夏に売れる主力商品はもちろん、「エアコン」です。今年は長引く暑さ