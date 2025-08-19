「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）春夏連覇を狙う横浜を、県岐阜商が延長１１回タイブレークの末、撃破し同校１６年ぶりのベスト４進出を果たした。初回１死一塁から内山元太内野手（２年）の二塁打で先制すると、四回には２死無走者から小鎗稜也捕手（３年）、横山温大外野手（３年）、渡辺璃海外野手（２年）の３連打で追加点と、横浜のお株を奪うような集中打で２点目を奪い、