「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）県岐阜商が十一回にサヨナラ勝ち。センバツ王者・横浜との激闘を制し、１６年ぶりの４強を決めた。左手にハンディを持つ県岐阜商の横山も４試合連続でスタメン出場し、攻守で勝利に貢献した。初回は奥村頼の右直を背走しながら好捕し、先制点を阻止。四回には織田の投じた１４６キロを逆方向へはじき返し、甲子園で全４試合連続の安打を放った。