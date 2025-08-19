「5期目」に挑むかが注目されていた広島県の湯崎英彦知事が、次期県知事選挙に立候補しない意向を固めたことが分かりました。湯崎知事は2025年11月に予定される県知事選挙に立候補しない意向を固め、周辺に伝えたことが関係者への取材で分かりました。2009年に初当選し、現在4期目の湯崎知事。外部人材を登用するなどして「組織改革」や「教育改革」を推し進め、歴代最長に並ぶ16年間にわたり、県政のかじ取り役を務めてきました。