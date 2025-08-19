北海道名寄市のコミニティバス会社に、危害を加えるとするメールが届きました。この影響でバス会社は一部の便の運行を取りやめました。８月１５日午後４時ごろ、名寄市のコミニティバス会社「名士バス」に、「危害を加える」と書かれた内容のメールが届きました。これを受けてバス会社は安全を確保するために、指定された時刻の前後にあたる１９日午後２時から午後４時半までの計８便を運休としました。（名寄市民）「