◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（１９日・ハードオフ新潟）巨人は１９日、イースタン・オイシックス戦のスタメンを発表した。左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷から復帰し、この日から２軍に合流したドラフト１位・石塚裕惺内野手が「１番・三塁」で先発出場。２番には浅野翔吾外野手が入り、１７日の２軍戦で腰痛から実戦復帰した吉川尚輝内野手は「３番・二塁」で復帰後２戦目に臨む。先発は戸田懐生投手で